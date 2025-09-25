Интернет Starlink подключат еще в двух поездах

АО «Пассажирские перевозки» продолжает развитие цифровых технологий.

Впервые пассажиры смогли воспользоваться подключением интернета в пути следования благодаря внедрению технологии Starlink на электропоезде «Burabay Express» № 888/887, следующем по маршруту «Астана — Курорт Боровое». Это первый электропоезд с высокоскоростным интернетом, скорость которого превышает 250 Мбит/с.

Результаты пилотного проекта показали высокую востребованность услуги. Пассажиры получили возможность просматривать развлекательный контент, обмениваться сообщениями через мессенджеры, работать в пути, а также пользоваться дополнительными сервисами (онлайн-табло, мультимедийной системой и безналичной оплатой).

В ближайшие месяцы спутниковый интернет Starlink появится еще в двух поездах на маршрутах № 33/34 «Актобе — Алматы» и № 21/22 «Кызылорда — Семей».

Для Национального перевозчика проект обеспечивает повышение уровня безопасности — установленные видеокамеры позволяют отслеживать обстановку в поезде во время движения, а GPS-трекеры дают возможность контролировать маршрут из ситуационного центра.

Решение стало возможным благодаря совместному партнерству с компанией SkyNomad, которая специализируется на внедрении высокоскоростного интернета в поездах. SkyNomad разработала комплексную веб-платформу, обеспечивающую пассажирам стабильный доступ к интернету.

Используемая технология Starlink, обеспечивает интернет даже в самых труднодоступных регионах, где традиционные сети практически не работают.

В этом году в рамках цифровизации и внедрения интернета в поездах АО «Пассажирские перевозки» в пилотном режиме запустило низкоорбитальный высокоскоростной спутниковый интернет OneWeb на составах Тальго № 67/68 «Астана — Оскемен» и № ¾ «Астана — Алматы».

В целом на сегодняшний день более 100 000+ пассажиров уже воспользовались интернетом на трех указанных маршрутах.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.