    Starlink запустили в поезде по маршруту Астана-Боровое

    Пилотный проект намерены масштабировать на весь Казахстан.

    20 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь

    Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о запуске интернета Starlink на железной дороге. Пока пилотный проект реализован на маршруте Астана — Боровое, и если он окажется успешным, то его запустят по всей стране, передает Sputnik.

    Напомним — 13 августа компания Starlink официально начала предоставление услуг спутникового интернета на территории РК.

    Запуск Starlink на железной дороге стал одним из пяти направлений цифровизации железнодорожной отрасли. Это:

    — перевод госуслуг в электронный формат;
    — реинжиниринг бизнес-процессов для повышения прозрачности и эффективности перевозок;
    — создание инновационной экосистемы и внедрение цифровых технологий;
    — обеспечение пассажиров поездов спутниковым интернетом OneWeb и Starlink;
    — внедрение системы для онлайн-отслеживания транзитных перевозок.

    В 2024 году в отрасли было доступно четыре госуслуги, все предоставлялись в электронном формате. В 2025 г. запустили новый вид — «Выдача сертификата безопасности».

    В целом, за год оказано более 28 тысяч госуслуг. Из них порядка 99% предоставлено в онлайн формате, отметил Мадиев.

