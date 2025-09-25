Космический мониторинг, блокчейн и ИИ: как цифровые технологии изменят сельское хозяйство Казахстана?

Меры по цифровизации агропромышленного комплекса сегодня были представлены на заседании правительства, главной темой которого стал ход уборочной кампании.

В Министерстве искусственного интеллекта отметили, что космический мониторинг является важным инструментом управления земельными ресурсами. С 2018 года ведется работа по трем направлениям: растениеводство, пастбищные угодья и землепользование. В качестве примера приводятся цифры за 2024 год, согласно которым было выявлено около 2 млн гектаров неиспользуемых или частично используемых пахотных угодий. Также упоминается о функционировании информационной системы «JerInSpectr», охватывающей 117 млн гектаров сельхозугодий для выявления нарушений.

В рамках цифровой трансформации сферы растениеводства был проведен реинжиниринг бизнес-процессов хлебоприемных предприятий, который выявил значительные административные барьеры из-за ручного ввода данных и бумажного документооборота. В министерстве заявили, что предложенная оцифровка процессов позволит сократить количество шагов на 71% и снизить административную нагрузку на 65%, обеспечив прозрачность операций на зерновом рынке.

Особое внимание уделено внедрению блокчейн-технологий. Министерство анонсировало запуск в Костанайской области пилотного проекта по токенизации зерна, который превратит его в полноценный финансовый инструмент для торговли и получения кредитов. В случае успеха проект планируется масштабировать на всю страну.

Кроме того, в ведомстве рассказали о планах по внедрению ИИ-агентов для автоматизации процессов в АПК. В частности, представлен концепт чат-бота, который будет консультировать аграриев по вопросам господдержки, субсидий и необходимых документов на основе официальных данных Минсельхоза.

В завершение в министерстве подчеркнули, что для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо широкое применение роботизированной техники, интернета вещей, ИИ и Big Data. По мнению представителей ведомства, комплексная цифровизация поможет повысить эффективность использования земель и облегчит труд фермеров.

