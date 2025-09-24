В Казахстане запустят проект по токенизации зерна

Зерно преобразуют в цифровые токены на платформе блокчейн.

В Костанайской области стартует пилотный проект по внедрению блокчейна в агросектор. Инициатива реализуется министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и акиматом региона. Технология токенизации предполагает, что реальные товары преобразуют в цифровые токены на платформе блокчейн, передает Курсив.

«Токенизация зерна — это перевод реального зерна в цифровой токен на блокчейне. Технология превращает зерно в полноценный финансовый инструмент, который можно использовать для расчетов и торговли, получения кредитов, страхования рисков», — доложил первый вице-министр цифрового развития Каныш Тулеушин.

В случае успешной реализации пилотного проекта в Костанайской области его масштабируют по всей стране.