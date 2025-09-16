Президент провел заседание Совета безопасности по вопросам кибербезопасности

Приоритетными задачами должны стать обеспечение защиты персональных данных граждан и ужесточение ответственности за утечки.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности РК, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан. Глава государства напомнил, что в недавнем послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.

В ходе заседания обсудили вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров. С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмический промышленности Жаслан Мадиев и председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

Президент отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными задачами обеспечение защиты персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки. Он подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.

По итогам заседания Президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.