    Генплан Алатау утвержден

    Постановление вводится в действие с 12 сентября 2025 года.

    16 сентября 2025 10:00, Profit.kz
    Постановлением правительства РК от 9 сентября 2025 года № 727 внесены изменения и дополнения в Генеральный план города Алатау Алматинской области (включая основные положения). Принятым постановлением генеральный план города Алатау изложен в новой редакции, передает Uchet.kz.

    Город Алатау расположен к северу от города Алматы вдоль автомагистрали А3 (Алматы — Қонаев). Он состоит из нескольких районов:

    — Gate District — крупный деловой центр и центр международных обменов и торговли;
    — Golden District — центр образования и медицины, воплощающий передовые методы развития;
    — Growing District — научно-производственный центр и ключевой транспортный узел между Китаем и Россией;
    — Green District — город, объединяющий казино-центр, экологические зоны и активный отдых.

    Наиболее приоритетные направления развития Алатау:

    — Развитие цепочки добавленных стоимостей в рамках триады «металлургия — металлообработка — машиностроение»;
    — Химическая и фармацевтическая промышленность;
    — Развитие интенсивного агропромышленного комплекса региона;
    — Развитие производства материалов для жилищного, гражданского и промышленного строительства;
    — Развитие инфраструктурных отраслей;
    — Развитие сектора высокотехнологичных, наукоемких и креативных услуг;
    — Развитие туристской отрасли.

    Напомним, в послании народу Казахстана Президент заявил, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом региона и получит специальный статус.

