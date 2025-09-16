Генплан Алатау утвержден
Постановление вводится в действие с 12 сентября 2025 года.
Постановлением правительства РК от 9 сентября 2025 года № 727 внесены изменения и дополнения в Генеральный план города Алатау Алматинской области (включая основные положения). Принятым постановлением генеральный план города Алатау изложен в новой редакции, передает Uchet.kz.
Город Алатау расположен к северу от города Алматы вдоль автомагистрали А3 (Алматы — Қонаев). Он состоит из нескольких районов:
— Gate District — крупный деловой центр и центр международных обменов и торговли;
— Golden District — центр образования и медицины, воплощающий передовые методы развития;
— Growing District — научно-производственный центр и ключевой транспортный узел между Китаем и Россией;
— Green District — город, объединяющий казино-центр, экологические зоны и активный отдых.
Наиболее приоритетные направления развития Алатау:
— Развитие цепочки добавленных стоимостей в рамках триады «металлургия — металлообработка — машиностроение»;
— Химическая и фармацевтическая промышленность;
— Развитие интенсивного агропромышленного комплекса региона;
— Развитие производства материалов для жилищного, гражданского и промышленного строительства;
— Развитие инфраструктурных отраслей;
— Развитие сектора высокотехнологичных, наукоемких и креативных услуг;
— Развитие туристской отрасли.
Напомним, в послании народу Казахстана Президент заявил, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом региона и получит специальный статус.
