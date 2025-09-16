Генплан Алатау утвержден

Постановление вводится в действие с 12 сентября 2025 года.

Постановлением правительства РК от 9 сентября 2025 года № 727 внесены изменения и дополнения в Генеральный план города Алатау Алматинской области (включая основные положения). Принятым постановлением генеральный план города Алатау изложен в новой редакции, передает Uchet.kz.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы вдоль автомагистрали А3 (Алматы — Қонаев). Он состоит из нескольких районов:

— Gate District — крупный деловой центр и центр международных обменов и торговли;

— Golden District — центр образования и медицины, воплощающий передовые методы развития;

— Growing District — научно-производственный центр и ключевой транспортный узел между Китаем и Россией;

— Green District — город, объединяющий казино-центр, экологические зоны и активный отдых.

Наиболее приоритетные направления развития Алатау:

— Развитие цепочки добавленных стоимостей в рамках триады «металлургия — металлообработка — машиностроение»;

— Химическая и фармацевтическая промышленность;

— Развитие интенсивного агропромышленного комплекса региона;

— Развитие производства материалов для жилищного, гражданского и промышленного строительства;

— Развитие инфраструктурных отраслей;

— Развитие сектора высокотехнологичных, наукоемких и креативных услуг;

— Развитие туристской отрасли.

Напомним, в послании народу Казахстана Президент заявил, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом региона и получит специальный статус.

