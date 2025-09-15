Более 70 тысяч пассажиров воспользовалось спутниковым интернетом в поездах

Пилотный проект по предоставлению доступа к интернету в поездах с использованием спутниковых технологий стартовал в конце января 2025 года.

Тогда он был запущен в поезде «Тальго» на популярном маршруте ¾ Астана — Алматы. После успешного пилота интернет запустили также на поезде № 67/68, следующем по маршруту Астана — Оскемен. В планах национального перевозчика — обеспечить интернетом все 15 маршрутов поездов «Тальго», передает Rail-news.kz.

Система OneWeb с низкоорбитальной спутниковой группировкой обеспечивает стабильный интернет даже на труднодоступных участках маршрута. Скорость подключения достигает до 100 мегабит в секунду. Новая технология внедрена в партнерстве с Eutelsat OneWeb, Jusan Mobile и Kaztechnology. Для подключения в вагонах «Тальго» используют уже имеющееся мультимедийное оборудование. Оно было технически перенастроено, что позволило расширить функциональность — пассажирам стал доступен не только внутренний медиапортал Vputi.kz, но и соцсети, видеохостинги и другие возможности всемирной сети.

Кроме того, в июле был запущен электропоезд 887/888 «Бурабай-Экспресс», который первым в Казахстане подключили к высокоскоростному интернету Starlink. Работа в этом направлении тоже продолжится.

«С момента запуска низкоорбитального спутникового интернета в поездах в этом году им воспользовалось уже более 70 тысяч пассажиров. Мы решили масштабировать этот проект», — сообщил на Международном пассажирском форуме в Санкт-Петербурге заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Айбат Кангалиев.

