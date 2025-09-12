В области Улытау обсудили вопросы реализации послания Президента

11 сентября под председательством акима области Улытау Дастана Рыспекова состоялось совещание по обсуждению послания Президента 2025.

В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, депутаты, представители экспертного сообщества, гражданского общества, бизнеса и молодежи. Депутат областного маслихата Светлана Жумкина подчеркнула, что послание является стратегическим документом, определяющим ключевые ориентиры и открывающим новый этап развития страны. Каждое из обозначенных семи приоритетных направлений является важным для будущего страны. Инициативы в области искусственного интеллекта, цифровизации, образования и повышения престижа рабочих профессий создают основу для развития подрастающего поколения.

Руководитель управления предпринимательства и промышленности области Данияр Арынгазин поделился показателями инвестиционной ситуации и развития туризма за 7 месяцев 2025 года. Объем инвестиций в экономику региона составил 103,4 млрд тенге, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время реализуется 22 крупных проекта общей стоимостью 937 млрд тенге, которые позволят создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.

Управление цифровых технологий представило информацию о ряде инновационных проектов с применением искусственного интеллекта. Так, проект по цифровизации дорог Жезказгана позволяет выявлять ямы и предлагать установку дорожных знаков. Система видеомониторинга VisionGuardAI установлена на 11 социальных объектах и обеспечивает безопасность. В едином контакт-центре 109 благодаря метаплатформе Mindia автоматизируются задачи и ускоряется обработка обращений. Система «Протокол» переводит аудиозаписи совещаний в текстовый формат, а ИИ-переводчик обеспечивает качественный перевод государственных документов на казахский и русский языки. В Улытау Хабе разрабатываются такие инновационные решения, как Scout AI, DocGuard AI, Talapker AI и WorkClock, направленные на повышение эффективности документооборота, образования и производительности труда.

Руководитель областного управления цифровых технологий Ермек Жазылханулы подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровизация придают новый импульс развитию региона и повышают качество государственных услуг.

Руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Алмат Саухимов остановился на задачах по выводу аграрного сектора на новый уровень и эффективному использованию земель. Процедуры предоставления земель переведены в электронный формат, а благодаря системе космического мониторинга выявляются неиспользуемые участки, которые возвращаются в госсобственность.

По итогам совещания аким области Улытау Дастан Рыспеков поручил заместителям акима и руководителям управлений обеспечить качественную и системную реализацию приоритетных задач, обозначенных в послании, а также утвердить региональный план мероприятий по их исполнению.

