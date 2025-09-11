В Казахстане появится новый центр для защиты ТЭЦ от хакерских атак

Минцифры презентовало новшества в топливно-энергетической сфере на заседании Цифрового штаба.

Для защиты топливно-энергетического комплекса от киберугроз будет создан специализированный центр информационной безопасности. Создание центра объяснили ростом киберугроз на фоне активной цифровизации объектов энергетики, передает Sputnik.

«Так как это отдельная важная отрасль, здесь нужны специалисты, которые знают специфику отрасли, какие там бывают устройства, какие бывают перерывы. И вот понимание этого направления, этих процессов, они должны разрабатывать новые требования именно ко всем важным энергетическим объектам», — отметил Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На заседании Цифрового штаба обсудили внедрение новшеств в отрасли. Например, для облета и фотофиксации повреждений линий электропередачи будут использовать дроны.

Это позволит отказаться от текущей трудозатратной и небезопасной практики, когда специалистам приходится использовать грузоподъемную технику для ручного осмотра проводов на столбах. В будущем планируется, что дроны будут работать автономно, а искусственный интеллект — анализировать снимки, выявлять дефекты и прогнозировать риски, обеспечивая непрерывный мониторинг сетей».

Для диагностики теплосетей будут использоваться «роботы-змеи».

«В нефтяной отрасли уже давно используется, а для текущей инфраструктуры в городах аналогичное тоже решение сейчас существует. Это такое устройство со множеством датчиков. Оно помогает сделать 3D-модель трубы, на которой видно дефекты, ржавчину, засоры. Это помогает мониторить и своевременно реагировать», — рассказал Мун.

Подробнее об этих технологиях рассказал Бакытжан Ильяс, вице-министр энергетики РК, в рамках конференции PROFIT Industry & Energy Day 2025, которая прошла недавно в Астане.