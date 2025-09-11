Водный университет, модернизация каналов и цифровая платформа: как в РК реформируют водную отрасль

Национальная информационная система объединит данные о поверхностных и подземных водах.

В рамках реализации послания Президента 2025 на заседании правительства рассмотрели меры по модернизации и устойчивому развитию водной отрасли. О ключевых направлениях работы доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Для решения проблемы дефицита квалифицированных специалистов в июле 2024 года создан профильный Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. В вузе уже внедрена программа двойного диплома с венгерским Корвинус Университетом и планируется создание Центра водной дипломатии по программе Эрасмус Мундус на сумму 5 млн евро. В рамках международного сотрудничества 200 казахстанских специалистов пройдут обучение в КНР в 2026 году.

Ведется разработка Национальной информационной системы, которая объединит данные о поверхностных и подземных водах. Для ее эффективного функционирования создан Информационно-аналитический центр, а завершение всего проекта планируется до конца 2026 года. Комплексное внедрение цифровых технологий позволит точно рассчитывать водный баланс страны.

До 2030 года планируется модернизировать и реконструировать более 14 тыс. км ирригационных каналов, что позволит снизить потери воды с 50% до 35%. Уже в текущем году в рамках займа Исламского банка развития начнется реконструкция 96 каналов. Кроме того, новый Водный кодекс вводит механизм «ирригационного кондоминиума», разделяющий ответственность за содержание оросительных систем между аграриями и государством.

С 2024 года для фермеров действуют стимулы по внедрению водосберегающих технологий с возмещением до 80% затрат. На эти цели в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд тенге.

Для промышленности Водным кодексом установлено требование поэтапного, в течение семи лет, перехода на оборотное водоснабжение, что позволит к 2030 году увеличить долю повторного использования воды до 28%. Для борьбы с «черным рынком» воды в июле 2024 года создан профильный Комитет, а численность инспекторов увеличена с 98 до 241.

Отдельное внимание уделяется проблеме восстановления Арала. С момента создания Министерства в Северный Арал направлено около 5 млрд м3 воды, что позволило увеличить объем водоема до 24,4 млрд м3. В настоящее время за счет гранта Всемирного банка прорабатывается ТЭО к новому проекту по восстановлению северной части Аральского моря.

