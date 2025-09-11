В министерстве науки рассказали о новых функциях по инновационной политике

Интеграция инновационной политики с системой науки и высшего образования позволит сформировать единый механизм и создать полноценную экосистему науки и инноваций.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании правительства доложил о проводимой работе по развитию ИИ в сфере образования в рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных в послании 2025.

Напомним — на базе МЦРИАП создадут Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, а функции по инновационной политике передаются в Министерство науки и высшего образования.

Как пояснил Саясат Нурбек, передача охватывает несколько направлений:

— предоставление инновационных грантов;

— финансирование промышленно-инновационных проектов;

— создание инвестиционных фондов;

— развитие специальных экономических зон;

— акселерация и бизнес-инкубация;

— внедрение образовательных и научно-технологических программ.

«Интеграция инновационной политики с системой науки и высшего образования позволит сформировать единый механизм. Ожидаемый результат — создание полноценной экосистемы науки и инноваций, ускоренное внедрение отечественных разработок в экономику, повышение конкурентоспособности технологий и выполнение задач, поставленных Главой государства», — отметил Саясат Нурбек.

Он также сообщил, что в Казахстане открывается 40 филиалов ведущих зарубежных университетов. Сегодня в нашей стране обучается 31 500 иностранных студентов. Цель — довести этот показатель до 150 тыс. к 2029 г.

«Для этого необходимо пересмотреть порядок выдачи виз иностранным студентам, а также ученым и преподавателям. Для иностранных студентов предусматривается оформление визы в течение 5 дней и возможность получения многократной электронной визы категории С9 на срок обучения. Также предлагается ввести визу, предоставляющую право на работу. Эта виза будет предназначена для выпускников иностранных университетов с международной аккредитацией. При наличии предложения о трудоустройстве они смогут оставаться и работать в Казахстане до 3 лет. Эта мера будет стимулировать лучших выпускников строить карьеру в нашей стране и вносить вклад в развитие экономики и науки», — пояснил Саясат Нурбек.

Кроме того, в Концепции миграционной политики Казахстана предусмотрено введение виз, дающих право на получение вида на жительство по востребованным специальностям. Такие визы будут предоставляться иностранным специалистам с ценными навыками в сфере науки и образования, а также этническим казахам.

Также было отмечено, что по поручению Президента реализуется программа AI-Sana. Ее цель — обучить студентов использованию искусственного интеллекта в различных сферах экономики, подготовить их к открытию стартапов и занятию предпринимательством. Программа помогает превратить знания в реальные проекты. Каждый студент осваивает применение ИИ в своей специальности. В будущем это позволит создавать новые технологии или открывать собственный бизнес.

Программа состоит из четырех этапов:

— Все студенты изучают основы искусственного интеллекта на платформах Coursera, Huawei и Astana Hub.

— Через специальную программу они осваивают предпринимательство, применение ИИ в проектах и генерацию новых идей.

— Студенты разрабатывают собственные проекты и развивают их при поддержке менторов и экспертов.

— Лучшие проекты трансформируются в стартапы и выходят на международный уровень.

По данным ведомства, на сегодняшний день более 429 тыс. студентов завершили курс по искусственному интеллекту, свыше 3 тыс. преподавателей получили сертификаты. Coursera предоставила 95 университетам 37 тыс. лицензий, студенты получили 59 тыс. сертификатов.

Напомним — 21 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, где будут обсуждаться информационные технологии в сфере образования РК.