Новое министерство ИИ создадут на базе МЦРИАП

Функции по инновационной политике передадут в Министерство науки и высшего образования РК.

На заседании правительства по рассмотрению мер по реализации послания Президента-2025 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев доложил о проводимой работе по развитию цифровизации.

На базе МЦРИАП будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. При этом функции по инновационной политике будут переданы в МНВО. Разработан проект соответствующего указа, который находится на согласовании госорганов.

Министр также сообщил, что Цифровой кодекс принят в работу мажилисом парламента. Его доработка ведется на базе созданного при мажилисе центра компетенций. Проект кодекса будет опубликован на GitHub на казахском, русском и английском языках. Документ будет принят в установленные Главой государства сроки.

«Также хотел отметить, что в рамках поручения по Digital Qazaqstan проведена большая подготовительная работа. Совместно с центральными госорганами сформировано 19 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 сферы. Их разработка велась системно: использованы ключевые показатели госпланирования, учтены данные из e-Otinish и применены лучшие международные практики. Благодаря этому все мероприятия напрямую соотнесены с конкретными результатами, которых должны достичь государственные органы», — отметил Жаслан Мадиев.

Такой же подход, как отметил министр, применяется и в регионах. Уже утверждена первая региональная карта в Костанайской области, остальные будут подготовлены до 1 ноября текущего года. Все они синхронизированы с картами центральных органов, что обеспечивает единство цифровых преобразований. Все это станет основой будущей стратегии Digital Qazaqstan, запуск которой запланирован на первый квартал 2026 г.

