Разрозненные ИС в здравоохранении объединят в 2 платформы

Цифровой штаб принял ряд решений во исполнение послания Президента 2025.

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание Цифрового штаба. Внимание было уделено задачам, поставленным Президентом в послании 2025.

«Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы. Государственным органам поручено:

— до 15 ноября т. г. обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;

— до 20 декабря т. г. объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в 2 интегрированные на базе Qaztech платформы;

— с 1 декабря т. г. внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;

— до 20 декабря т. г. обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.

В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др. До конца года планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будет охвачено 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит нагрузку.

5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

В сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов. Для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Эти меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности. Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.

Создание Отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли.

14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, где будет обсуждаться информационная безопасность для бизнеса.