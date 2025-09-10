Предприятиям придется установить системы мониторинга эмиссий

За отсутствие АСМ их планируют привлекать к ответственности через автоматизированную систему, что позволит исключить влияние человеческого фактора.

В Казахстане рассматривают поправки в КОАП, позволяющие автоматизированно привлекать к ответственности предприятия, не установившие системы мониторинга эмиссий. Напомним, предприятия I категории, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, обязаны устанавливать автоматизированные системы мониторинга (АСМ) эмиссий с 1 января 2023 года, передает Liter.kz.

С 2023 года в Казахстане действует информационная система «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК», предназначенная для накопления, хранения, систематизации и интеграции данных. Система обеспечивает автоматизированный обмен информацией между всеми участниками государственной системы мониторинга окружающей среды, а также открывает доступ к информации для физических и юридических лиц по принципу единого окна. Данные АСМ в реальном времени уже передаются в НБД СОС и ПР, что позволяет не только оперативно фиксировать нарушения, но и существенно повышает достоверность и прозрачность экологической информации.

На сегодняшний день АСМ установлена на 77 предприятиях (85%) из 91, при этом к НБД СОС и ПР подключено 71 предприятие. Вместе с тем 14 коммунальных и энергетических предприятий в восьми регионах страны пока не внедрили системы из-за отсутствия финансов. Для таких предприятий акиматами разработаны дорожные карты, предусматривающие финансирование установки АСМ за счет экологических платежей.

С 2024 года Министерство экологии начало применять инспекторские меры за нарушения требований Кодекса в части установки АСМ. На 36 предприятий были наложены административные штрафы на сумму 17,3 млн тенге и выданы предписания об устранении нарушений.

Министерством предложены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые в настоящее время рассматриваются в мажилисе парламента. Поправки предусматривают возможность привлечения к ответственности через автоматизированную систему, что позволит исключить влияние человеческого фактора, снизить вероятность ошибок и минимизировать коррупционные риски.

Внедрение автоматизированных систем мониторинга эмиссий и создание Национального банка данных стали важнейшими элементами новой экологической политики Казахстана. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности, оперативного контроля и повышение экологической ответственности предприятий, что в конечном счете должно способствовать улучшению качества окружающей среды и здоровья граждан.

