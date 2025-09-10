В Алматы хотят временно запретить самокаты

Депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов заявил, что электросамокаты создают проблемы в городе из-за отсутствия четких правил.

На заседании маслихата он поднял вопрос о регулировании электросамокатов, мопедов и электробайков. По словам Кусаинова, самокаты часто бросают на тротуарах и дорогах, что мешает пешеходам и создает опасность. Он отметил, что многие водители не знают правила дорожного движения, а скорость самокатов не ограничена, передает Курсив.

«Пока мы не приведем в порядок управление, парковки, пока велодорожки дополнительные не сделаем — не разрешать», — предложил он.

Кусаинов рассказал, что, гуляя с детьми, постоянно сталкивается с самокатчиками, которые «преследуют сзади», делая прогулки небезопасными. Он считает, что проблема требует немедленного решения.

На днях стало известно, что только на Алматы приходится 66% всех нарушений самокатчиков по Казахстану. Всего с начала года полицейские зарегистрировали 24 тыс. нарушений со стороны водителей электросамокатов, из них 16 тыс. — в Алматы.

В начале августа сервис аренды электросамокатов JET сообщал, что суточное количество пользователей всех кикшеринг-сервисов в Южной столице почти сравнимо с пассажиропотоком Алматинского метрополитена.

Тем временем пользователи уже сообщают, что в центре Алматы самокаты исчезли.