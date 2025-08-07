Электросамокаты в Алматы приближаются к метро по пассажиропотоку

Сервис аренды электросамокатов JET сообщает о значительном росте популярности микромобильности в южной столице.

Суточное количество пользователей всех кикшеринг-сервисов стало почти сравнимо с пассажиропотоком Алматинского метрополитена. Достижение такого показателя стало возможным благодаря удобству использования сервиса, развитой инфраструктуре и растущему экологическому сознанию горожан. Это свидетельствует о растущей популярности экологичного транспорта среди жителей мегаполиса. Каждый пользователь электросамоката способствует снижению выбросов CO₂ в атмосферу. Переход на экологичный транспорт — важный шаг в направлении создания устойчивого городского пространства и улучшения качества воздуха в Алматы.

«Метрополитен Алматы сегодня насчитывает лишь 11 станций с общей протяженностью тоннелей 11,5 километров. В условиях растущей урбанизации и увеличения автомобильного трафика городу необходимы альтернативные способы передвижения. Электросамокаты стали настоящим спасением для алматинцев, предлагая эффективную альтернативу традиционным видам транспорта. Благодаря обширной зоне покрытия и круглосуточной доступности сервиса, кикшеринг существенно превосходит возможности метрополитена. Для жителей и гостей мегаполиса это оптимальное решение для коротких городских поездок, позволяющее существенно экономить время в условиях загруженных дорог. Сегодня микромобильность является неотъемлемой частью транспортной системы города, помогая разгрузить улицы от автомобильного трафика и обеспечивая быстрое перемещение по городу», — отметил Арсений Леплянин, операционный директор JET Group.

Для экономии на поездках JET предлагает воспользоваться подпиской Plus и опцией «Пакеты минут». Услуги доступны в мобильном приложении JET. После сканирования QR-кода или введения номера электросамоката, в интерфейсе приложения появится плашка с предложением. Перейдя в нее, пользователю будет предложено выбрать один из четырех пакетов.