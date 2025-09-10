ИИ внедрили в программу одной из школ в Астане

Это облегчает работу учителей и придает новый импульс обучению.

С 2023 года в школе-лицее № 84 ведется системная работа по внедрению технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Школа выбрала платформу Google Workspace for Education для внедрения инноваций. Эта среда позволяет учителям и ученикам более эффективно организовывать совместную работу. Такие инструменты, как Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms, упрощают разработку планов уроков, выполнение задач и мгновенную обратную связь.

Также в учебный процесс была внедрена платформа Gemini AI. Искусственный интеллект предлагает учителям ряд преимуществ: адаптацию учебных материалов к индивидуальным потребностям каждого учащегося, автоматическое составление вопросов и тестовых заданий, справедливую и быструю оценку успеваемости учащихся, сокращение времени подготовки к уроку и повышение эффективности.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс — большое достижение для нашей школы. Этот шаг не только облегчит работу учителей, но и придаст новый импульс обучению учащихся. Главное, чтобы у каждого ребенка были условия для обучения, соответствующие его индивидуальным способностям и интересам. Мы намерены воспитать наших учеников в соответствии с требованиями будущего, всесторонне развитыми личностями», — отметила директор школы-лицея № 84 Самал Нугманова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что формирование компетенций в области ИИ должно начинаться со школы.

