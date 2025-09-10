Минздрав внедрит ИИ-систему управления качеством медпомощи

Это позволит обеспечить прозрачность и объективность экспертизы качества и объема медицинской помощи.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова представила основные шаги по реализации поручений президента, озвученных в послании народу Казахстана. Министерство здравоохранения продолжает масштабные преобразования: развитие медицинской инфраструктуры, расширение фармацевтического производства, цифровизацию процессов и социальную поддержку врачей.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» уже построено 540 из 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. До конца 2025 года будут введены оставшиеся 115 объектов. Все стройки обеспечены финансированием, а обновление районных больниц продолжится и в 2026 году.

По поручению Главы государства ведомством будет разработан комплексный план, который предусматривает внедрение системы управления качеством медпомощи на базе технологий искусственного интеллекта.

«ИИ будет интегрирован в Единую систему оплаты медицинской помощи, в мониторинг работы медицинских организаций после лицензирования и аккредитации. Мы также прорабатываем введение срока действия лицензий на меддеятельность», — отметила Акмарал Альназарова.

Эти мероприятия позволят обеспечить прозрачность и объективность экспертизы качества и объема медицинской помощи. По данным спикера, внедрение ИИ в единую платежную систему обойдется в 1,2 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется безопасности медицинских работников. Совместно с «Казахтелекомом» и местными исполнительными органами 2100 бригад скорой помощи будут обеспечены видеожетонами, а 644 приемных стационара — видеорегистраторами.

«Министерство здравоохранения системно реализует поручения Президента: строит новые больницы и центры, развивает фармацевтику, внедряет цифровые технологии, повышает статус и защищает врачей. Эти шаги укрепят систему здравоохранения и сделают медицинскую помощь более современной и доступной для каждого жителя республики», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

