Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит комплексную модернизацию экономики

В правительстве обсудили меры реализации послания Президента.

На заседании правительства по председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по реализации послания Главы государства народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентября 2025 года. Премьер-министр подчеркнул, что Президент сделал один из акцентов на внедрении ИИ и цифровизации в отраслях экономики.

«Масштабная цифровизация и активное внедрение технологий искусственного интеллекта позволят выстроить современную технологичную систему государственного управления. Цифровой подход в государственной системе, как отметил Президент, многократно повысит ее прозрачность, эффективность и человекоцентричность. Сквозная цифровизация наряду с диверсификацией обеспечит комплексную модернизацию всей экономики страны и повысит конкурентоспособность Казахстана на мировой арене. Правительство сконцентрировано на оперативном исполнении поставленных в послании задач», — отметил Олжас Бектенов.

Для принятия оперативных мер образован Цифровой штаб, в рамках которого уже принят ряд решений. Он и далее будет использоваться для оперативного решения поставленных системных вопросов.

Руководитель правительства также поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

— проработать проекты Цифрового кодекса и Закона «Об искусственном интеллекте» в стенах парламента;

— разработать концептуальный документ по развитию цифровизации и ИИ «Digital Qazaqstan», который в трехлетней перспективе должен будет охватить ключевые направления отрасли, иметь четкое разграничение ответственности и ощутимые результаты;

— проработать вопрос о реорганизации и создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровая трансформация — это зона ответственности не только цифрового ведомства, но и всех госорганов и регионов.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости внедрения ИИ в налоговое администрирование. В рамках реализации поручения Главы государства планируется запуск механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением ИИ. Премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов.

Правительство продолжит внедрение цифровых инициатив и в сфере обеспечения охраны общественного порядка, в том числе в рамках выстраивания интеллектуальной системы по противодействию киберпреступности. Олжас Бектенов поручил Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами принять меры по созданию единой платформы по выявлению киберугроз.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.