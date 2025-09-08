В Казахстане внедрят дронов для доставки грузов

Важно развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки.

За последние годы в РК проведена масштабная работа по обновлению авиационной инфраструктуры. В прошлом году были открыты новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В скором времени завершится строительство новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Запуск этих проектов повысит экономическую активность в регионах, создаст новые рабочие места, придаст импульс развитию целого ряда смежных отраслей. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана.

«Еще один важный вопрос — развитие воздушных грузоперевозок. Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться, в первую очередь путем создания Национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции „авиакарго“ является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Также во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов. Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача — стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета правительства на специальном заседании», — высказался Президент.