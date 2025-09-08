В транспортно-логистической сфере необходимо задействовать цифровые технологии — Токаев

Глобальная конкуренция за транзит усиливается, поэтому важно и дальше развивать транзитный потенциал страны.

Казахстан является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по территории РК превысил 1 миллиард тонн. Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с ежегодным посланием народу Казахстана.

«Коридор „Север — Юг“ открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор „Восток — Запад“ и глобальная китайская инициатива „Один пояс, один путь“ усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии. Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута. Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности. Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории это направление имеет особое значение. Недавно удалось направить первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюньган, планируется строительство железной дороги по маршруту „Тургунди — Герат“ в Афганистане с перспективой выхода на рынок Пакистана. Но этим возможности открытия новых транспортных маршрутов и новых рынков не ограничиваются, впереди много работы», — заявил Президент.

Он обратил внимание на то, что глобальная конкуренция за транзит усиливается, появляются более дешевые альтернативные направления и решения. Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение. Для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, Президент поручил улучшить качество оказания услуг для грузоперевозчиков, а также решить проблемы, накопившиеся в этом сегменте.

«От грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов. Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

