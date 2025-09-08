Следите за новостями

    Искусственный интеллект поможет бороться с киберпреступностью в Казахстане

    Для противодействия киберпреступности уже создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций.

    8 сентября 2025 13:57, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, высказался касательно вопросов кибербезопасности и роста случаев онлайн-мошенничества, отметив, что эти вопросы требуют постоянного внимания.

    «Наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе банковской сферы, несет в себе и определенные вызовы. За последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество. Для противодействия киберпреступности создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций и операторов связи за предотвращение мошеннических операций. Но проблема требует постоянного внимания и совершенствования работы уполномоченных органов. Необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. В случае необходимости следует внести корректировки в законодательство и практику деятельности правоохранительных органов», — заявил Президент.

    Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности для бизнеса.

