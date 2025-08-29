Антифрод-центр оснастят искусственным интеллектом

Это позволит выявлять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Национальный Банк РК сообщил о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширении функционала Национального Антифрод-центра и упрощении возврата средств гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда). Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях. Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за «дропперство» (передачу данных карт или счетов мошенникам).

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель — создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на эти угрозы», — отметил заместитель председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами. Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Антифрод-центр Национального Банка запущен в 2024 году. В настоящее время нему подключено более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге.

