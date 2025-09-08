Ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов поручил Президент

Государственный фонд цифровых активов будет накапливать стратегический крипторезерв.

Выступая 8 сентября с ежегодным посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для решения вопросов с инвестициями необходимо активнее вовлекать участников банковской системы.

«Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения. Сегодня в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах. Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Этот вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков», — отметил Президент.

Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе необходимо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка поручено проработать этот законопроект, а депутатам — принять его до конца года.

Кроме того, Президент поручил ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. Цифровой тенге, который сейчас используется при финансировании проектов из Национального фонда, должен быть масштабирован на использование в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов.

«С учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах. На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

