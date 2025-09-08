Искусственному интеллекту предстоит навести порядок в законодательстве.

На совместном заседании палат парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев представил свое ежегодное Послание народу Казахстана. Одна из тем, на которой остановился Президент — необходимость реформирования налоговой системы и усиление цифровизации. И одна из сегодняшних проблем — серьезные бюрократические процедуры для бизнеса.

«Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения. Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков. Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса», — определил Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что новый налоговый кодекс должен не просто изменить нормы и процедуры, а сформировать новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности.

«Государство будет защищать интересы добросовестных плательщиков, направляя их налоги на развитие страны. Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки», — заявил Президент.

Между тем напомним — в Казахстане продолжается переход на новый кабинет налогоплательщика. При этом бухгалтера сталкиваются со множеством ошибок в новой системе. Так, например, в середине августа многие компании оказались сняты с учета по НДС.

Как отметил Президент, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости — почти к 50%.

«Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития этого сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более двух миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимается менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает. В прошлом году мною был подписан Указ „О мерах по дальнейшей либерализации экономики“, который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но Указ полностью не выполняется», — считает Глава государства.

В повестке дня по-прежнему стоит вопрос «оживления» предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. При этом, отмечает Президент, они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и, в конечном счете, тормозят развитие бизнеса.

«Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии искусственного интеллекта позволяют сделать это быстро и эффективно. На базе Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) будет создан Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений. Надо заниматься не усложнением законодательства, а его адаптацией к нуждам предпринимателей и усилением персональной ответственности министров и акимов за результат. Мне поступают сигналы, что государственные органы по-прежнему принимают максимально жесткие административные решения в отношении бизнеса вместо предупредительных мер. Это недопустимо. Важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать Реестр обязательных требований. Требуется ускорить его полноценное внедрение с дополнительной ревизией норм на соответствие Предпринимательскому кодексу», — заявил Касым-Жомарт Токаев.