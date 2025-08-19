А вас сняли с учета по НДС?

Массовый сбой произошел в Кабинете налогоплательщика.

Бухгалтеры массово жалуются на сбой в старом и новом Кабинетах налогоплательщика. При попытке выписать ЭСФ сервис выдает сообщение, что компании сняты с учета по НДС. Проверив эту информацию в Кабинете налогоплательщика, бухгалтеры обнаруживают, что действительно сняты с учета по НДС. При этом, в качестве причины снятия указывается непредставление налоговой отчетности, хотя все отчеты были сданы своевременно. Об этом сообщает Uchet.kz.

В КГД МФ РК пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, на днях министр финансов Мади Такиев рассказал, что старый кабинет налогоплательщика скоро отключат. По его словам, «есть некоторые проблемы при переходе» на КНП ИСНА.