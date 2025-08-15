Следите за новостями

    Старый кабинет налогоплательщика скоро отключат

    Названа дата перехода в КНП ИСНА.

    15 августа 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт, Общество

    Министр финансов Мади Такиев рассказал, когда произойдет полный переход из старого кабинета налогоплательщика в новый КНП ИСНА. Он добавил, что сейчас существуют проблемы в работе кабинетов налогоплательщика, ведется работа по их устранению, передает Uchet.kz.

    «Есть некоторые проблемы при переходе, мы их знаем, стараемся устранить. Поэтому прошу отнестись с терпением. Для бесперебойной работы мы пока ведемкабинеты параллельно, но я думаю, что к середине сентября старую систему заглушим, и все будем работать уже в новой системе. Это что касается систем. До конца года, мы думаем, все те системы, проекты, которые я вам показывал, они все будут работать в нормальном режиме», — сказал министр финансов.

