Активность сети Solana выросла на 345% за год

Достигнуто 125 миллионов адресов.

Solana, шестая по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации, завершила 2024 год на высокой ноте, показав внушительную доходность в 105% по сравнению с предыдущим годом и заняв одно из первых мест в топ-20. Активность сети Solana также резко возросла: количество активных адресов увеличилось почти в шесть раз и достигло исторического максимума в 176 миллионов в ноябре 2024 г. Хотя с тех пор этот показатель снизился почти на 30%, годовой рост Solana остается весьма впечатляющим.

Согласно данным, предоставленным CryptoPresales.com, в июне 2025 г. у Solana было 125 миллионов активных адресов, что на 345% больше, чем в том же месяце прошлого года.

За последние несколько лет Solana прошла большой путь: стартовав с менее чем одного доллара в 2020 году, взлетев до более чем 200 долларов на фоне «бычьего» рынка криптовалют в 2021 году, а затем обрушившись более чем на 95%. Однако растущий интерес к технологии блокчейн и улучшения экосистемы Solana вернули ее в центр внимания криптоиндустрии, что помогло ей завершить 2023 год с впечатляющим ростом в 377%, а затем 2024-й с ростом еще на 105%.

Более того, благодаря низким комиссиям и высокой скорости транзакций, Solana стала одной из ведущих платформ для различных приложений DeFi, NFT, мем-монет и децентрализованных бирж (DEX), что способствовало резкому росту активности сети. Данные Glassnode показывают, насколько значительным был этот рост.

В июне прошлого года в сети Solana было 28,2 миллиона активных адресов, что почти в три раза больше, чем в том же месяце годом ранее. К сентябрю этот показатель резко вырос на 265% и впервые превысил 100 миллионов. Но настоящий скачок произошел в последующие месяцы: Solana добавила около 75 млн новых адресов и к ноябрю достигла исторического максимума в 176,8 млн. Хотя в январе 2025 г. это число снизилось до 165,5 млн, а затем до 100,5 миллиона в марте, Solana быстро восстановилась, увеличившись на 25% до 125 млн в июне.

Более того, по данным Dune Analytics, Solana обеспечила около 60% всех блокчейн-транзакций в июне. Количество глобальных ончейн-транзакций достигло 1,35 млрд, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, и только Solana обработала около 839 млн транзакций. Для сравнения, это в три раза больше, чем у занимающей второе место цепочки BNB, которая зарегистрировала 165 млн транзакций и заняла 18% рынка, и в двенадцать раз больше, чем у Tron, где было зафиксировано 66 млн транзакций и доля 4,6%.

Объем транзакций блокчейна Solana еще более впечатляющий по сравнению с ветеранами рынка, Ethereum и Bitcoin. В июне Ethereum обработал около 30 млн транзакций, что в 28 раз меньше, чем Solana, а Bitcoin — чуть менее 11 млн, что в 84 раза меньше, чем Solana.

Напомним — в августе Astana Hub и Solana Superteam KZ заключили партнерство для развития Web3 в Казахстане.