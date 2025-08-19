Astana Hub и Solana Superteam KZ заключили партнерство для развития Web3 в Казахстане

В рамках соглашения уже в ближайшее время стартует бесплатный онлайн-курс «Solana для разработчиков».

Astana Hub и сообщество, объединяющее разработчиков, основателей и креативных специалистов, Solana Superteam KZ подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие и популяризацию Web3-технологий в Казахстане с использованием одной из самых быстрых блокчейн-платформ в мире Solana. В рамках соглашения уже в ближайшее время стартует бесплатный онлайн-курс «Solana для разработчиков». Регистрация будет доступна на образовательной LMS платформе. Обучение подойдет даже тем, у кого нет опыта в блокчейн-разработке, и позволит освоить технологию с нуля.

«Мы видим растущий интерес к Web3 в Казахстане и уверены, что партнерство с Solana Superteam KZ позволит вывести подготовку специалистов на новый уровень. Это возможность для разработчиков, студентов и предпринимателей уже сегодня присоединиться к перспективной сфере», — отметила директор офиса образовательных программ Astana Hub Алена Славкина.

Особенности курса: бесплатное обучение на образовательной LMS-платформе AstanaHub; сертификат по завершении; поддержка и обмен опытом внутри сильного Web3-комьюнити; пошаговое знакомство с экосистемой Solana.

«Solana представляет собой передовую блокчейн экосистему, предлагающую уникальные возможности для масштабирования и разработки инновационных продуктов. Мы с удовольствием сообщаем о запуске образовательного курса совместно с Astana Hub, предназначенного для всех, кто желает присоединиться к Web3-движению», — отметил глава Solana Superteam KZ Талгат Досанов.

До конца года Solana Superteam ставит масштабную задачу — обучить как можно больше людей основам Web3. Это первый базовый модуль, который позволит начинающим разработчикам разобраться в работе смарт-контрактов, основах программирования и принципах блокчейна.