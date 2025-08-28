Информбезопасность прежде всего: в Минцифры рассказали о мессенджере Aitu

Национальный мессенджер Aitu задумывали как обычное приложение для звонков и переписки.

Кто владеет национальным мессенджером Aitu, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. Одним из акционеров является Казахтелеком, передает Sputnik.

«Знаете, здесь дело не в том, кому принадлежит. Вопрос должен стоять о соблюдении и продвижении национальных интересов. Сегодня у нас есть ряд платформ, мессенджеров, которыми госслужащие злоупотребляют. Мы не говорим, что надо запрещать все мессенджеры. Мы говорим, что есть служебная информация, которая используется в рамках работы на госслужбе. Необходимо осуществлять повышенные меры информационной безопасности», — заявил он.

Национальный мессенджер Aitu задумывали как обычное приложение для звонков и переписки. Сегодня он стал основной платформой для общения государственных органов. О необходимости такого шага заявил в своем недавнем выступлении Президент РК. Решение о переводе чиновников на Aitu уже принято, министерства и ведомства постепенно переходят на него.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.