Documentolog опроверг заявление АЗРК о доминирующем положении

В компании отметили, что действия АЗРК нарушают закон, поскольку судебное разбирательство не закончено.

21 августа Агентство по защите и развитию конкуренции распространило информацию о выявлении признаков монополии на рынке электронного документооборота и признании ТОО «Documentolog» доминирующим субъектом рынка ЭД.

25 августа ТОО «Documentolog» провело ответную пресс-конференцию, на которой выступили Байжан Канафин, генеральный директор копании, а также магистр права Ануар Айтмурзин и адвокат Нуржан Урынбаев.

«Мы считаем необходимым заявить, что выводы АЗРК искажены и не соответствуют действительности. Отрасль электронного документооборота в Казахстане не лицензируется — услуги в сфере ЭД может оказывать любая компания. Отрасль очень конкурентна — на сегодня в РК действует более 100 компаний, из которых более 60 — зарубежные решения. У ТОО „Documentolog“ нет никаких, закрепленных законодательством, привилегий. Мы работаем на равных условиях с другими участниками рынка. Поэтому заявления АЗРК о том, что мы каким-то образом нарушаем антимонопольное законодательство, не соответствуют действительности. Сейчас наша компания обеспечивает рабочими местами более 200 специалистов, а нашими решениями пользуется более 130 тыс. компаний в РК и за рубежом», — высказался Байжан Канафин.

По его словам, Documentolog работает на рынке электронного документооборота Казахстана с 2007 года. Общая сумма инвестиций в собственные разработки компании составила более 6 млрд тг., из которых порядка 1 млрд тг. ушло на разработку КЦОЭД (Казахстанский центр обмена электронными документами) — решение для организации обмена электронными письмами между частными юридическими лицами. Решение было разработано в 2014 году.

«Мы были первой компанией, которая вывела на рынок этот продукт и вообще создала эту отрасль», — отметил Байжан Канафин.

Позднее, в 2018 году, КЦОЭД был интегрирован с платформой ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота государственных органов), чтобы обеспечить бизнесу возможность обмениваться электронными документами с госорганами. И в настоящее время предмет требований компаний-конкурентов и АЗРК, по словам представителей Documentolog, состоит в том, чтобы предоставить бесплатный доступ для переписки с клиентами Документолога через государственный шлюз ЕСЭДО. Отметим, что в настоящее время стоимость интеграции с Documentolog составляет 6 млн тенге в год.

«Наши конкуренты (в частности, жалобу подала одна компания) требуют бесплатного доступа к нашему шлюзу и, соответственно, к переписке со всеми нашими абонентами, — продолжает Байжан Канафин. — Отмечу, что доступ к переписке через КЦОЭД предоставлялся всем участникам рынка на равных условиях (с абонплатой 6 млн тг — прим. ред.). Эта модель работы не ограничивала деятельность других систем и соответствовала нормам предпринимательского законодательства. Сама деятельность по организации электронной переписки между организациями до 2025 года не регулировалась никакими нормативными правовыми актами. Изменения, предусматривающие запрет на недоставление до адресата электронных документов путем блокировки программных и (или) технических средств системы электронного документооборота, были внесены в статью 24 Закона „Об электронном документе и электронной цифровой подписи“ Законом РК № 115-VIII только 05.07.2024 и вступили в силу 7 января 2025 года. Поэтому утверждения о „многолетнем применении блокировки“ не имеют под собой никакой правовой основы», — заключает Байжан.

Ануар Айтмурзин пояснил, что АЗРК в своем пресс-релизе заявило о проведении анализа рынка электронного документооборота, по итогам которого Documentolog был признан субъектом рынка, занимающим доминирующее положение за период с 2021 по 2024 годы. Однако после ознакомления с этим анализом и доводами АЗРК сформировался вывод о том, что проведенный АЗРК в январе 2025 года анализ не может считаться законным в связи с нарушением процедурных и методологических норм.

«В связи с этим ТОО „Documentolog“ обратилось с иском в суд, по которому в настоящее время продолжаются процессуальные действия. Решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу. ТОО „Documentolog“ находится в процессе подачи апелляционной жалобы. Более того, АЗРК приостановило расследование в отношении ТОО „Documentolog“, о чем свидетельствует определение, направленное в адрес компании в августе 2025 года», — пояснил магистр права.

«Мы считаем, что АЗРК допустило нарушение принципа законности, распространив публичные заявления о „нарушениях“ еще до того, как судебное решение вступило в законную силу. Сейчас мы ожидаем решения апелляционного суда. И такие действия АЗРК не только преждевременны, но и противоречат законодательству, создают давление на суд и наносят ущерб деловой репутации ТОО „Documentolog“», — подчеркнул в заключение Байжан Канафин.

К слову, Бауржан Кадыров, представитель ТОО «B-Apps», компании-конкурента, отмечает, что Documentolog — не единственная компания в Казахстане, разработавшая софт с таким функционалом: «Да, вы пришли первыми и сделали невероятные вещи. Но вы, скорее всего, будете пользоваться доминирующим положением и дальше, конкуренты просто не смогут зайти на рынок. На нем останутся совсем маленькие компании, которые ничего не решают. И это может стать большой проблемой для развития рынка».

А Дулат Сабырбаев, директор компании MetaDoc, еще одного конкурента Documentolog, напоминает — ЕСЭДО уже работает, и компании могут свободно обмениваться документами через него, это не требует дополнительных вложений: «Шлюз ЕСЭДО уже позволяет обмениваться электронными документами всем компаниям. Есть также закон об электронном документе, где говорится, что блокировать поступление этих документов запрещено».