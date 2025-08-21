АЗРК выявило признаки монополии на рынке электронного документооборота.

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило анализ рынка систем электронного документооборота по жалобам на ТОО «Documentolog». В ведомстве заявили: проверка показала, что в течение трех лет компания блокировала возможность обмена документами с альтернативными системами (Work Space, Meta Doc, Somnium) и принимала их только через собственный платный шлюз, передает Liter.kz.

С 2021 по 2024 год Documentolog занимал доминирующее положение на рынке. Несмотря на уведомление о признаках злоупотребления, компания не признала нарушения, и в апреле 2025 года в отношении нее было начато расследование. Суд первой инстанции отказал ТОО в прекращении дела. После вмешательства Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности практика блокировки документов была прекращена. Однако лицензии на программное обеспечение компания передала без исключительных прав, что, по мнению участников рынка, может сохранить монополию.

АЗРК подготовило рекомендации для уполномоченных госорганов. Ведомство заявило, что работа по обеспечению честной конкуренции в этом сегменте будет продолжена.