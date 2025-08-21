В какие войска отправить служить новобранцев, будут определять с помощью ИИ

В Министерстве обороны создали новое подразделение, которое будет внедрять и развивать технологии искусственного интеллекта.

В МО отметили, что основные задачи подразделения — разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки. В новое подразделение объявлен набор людей. Рассматривают кандидатов как внутри Вооруженных сил, так и среди гражданских специалистов в области ИИ, передает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что уже делает ИИ в армии РК:

— Армия KZ: собственный AI-агент, который уже работает.

— Смарт-военкомат: ИИ помогает определить, в какие войска лучше отправить призывника, исходя из его данных.

— Бес қару: ИИ анализирует боевую подготовку, чтобы подтянуть навыки каждого бойца.

Напомним — 11 августа Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта в стране. Он заявил, что в ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. И поручил разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны.