Глава Минтранспорта высказался о переходе на национальный мессенджер

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал переход на национальный мессенджер Aitu. Напомним, ранее о необходимости такого шага в целях информационной безопасности высказался Президент. Министр отметил, что проблем с переходом на другой мессенджер нет, но необходимо привыкнуть, потому что уже привыкли работать в WhatsApp, передает Zakon.kz.

«Если персонально про мой опыт говорить, то я с Aitu давно работаю, потому что компания BTS, которая его разработала, является одним из сопартнеров цифровизации КТЖ. Они и аудит проводят, и работают с нами. В качестве самого мессенджера мы начали уже работать на нем. Поэтому сегодняшние сообщения в общие правительственные чаты поступают на этой платформе. Мы — чиновники, у нас гораздо больше мессенджеров. Всегда ищем дополнительные платформы. С китайцами работаем по одной системе, с арабами — по другой, потому что у них остальные не функционируют. Приходится использовать 3-4 мессенджера, чтобы работать с той или иной страной», — заявил министр.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная теме информационной безопасности в Казахстане.