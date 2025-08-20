Процесс управления в железнодорожной отрасли упрощают за счет цифровизации

Работа охватывает перевод госуслуг в электронный формат, реинжиниринг бизнес-процессов, создание инновационной экосистемы.

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане реализуется пять направлений по цифровизации железнодорожной отрасли. Работа охватывает перевод госуслуг в электронный формат, реинжиниринг бизнес-процессов, создание инновационной экосистемы, обеспечение пассажиров спутниковым интернетом и внедрение системы онлайн-отслеживания транзитных перевозок.

В текущем году реестр государственных услуг в отрасли был расширен. Добавлена выдача сертификата безопасности. Всего за год оказано более 28 тыс. госуслуг, из которых 99% предоставлено в онлайн-формате.

Кроме того, министерством проведен реинжиниринг отрасли для повышения эффективности перевозок. Внедряются такие цифровые технологии, как цифровой двойник магистральной сети, искусственный интеллект для планирования перевозок, видеораспознавание номеров вагонов и GPS-трекеры. Эти решения сократят количество операционных шагов на 45% и сделают управление процессами проще и прозрачнее.

В рамках развития инновационной экосистемы на базе Astana Hub развиваются стартапы в сфере перевозок. По итогам 2024 года их доход превысил 4,5 млрд тенге, создано более 400 рабочих мест. Одним из ключевых решений является платформа автоматизации перевозок multicode, которая позволяет снизить порожний пробег на 10% и повысить оборот вагонов на 15%.

Для повышения качества пассажирских перевозок, что является одним из приоритетов, обозначенных Главой государства, реализуются проекты по обеспечению поездов высокоскоростным интернетом.

«АО „Пассажирские перевозки“ завершили тестирование обеспечения поездов беспроводным интернетом по технологии спутникового интернета от OneWeb. Использовано оборудование мультимедийных сервисов, перенастроенное под спутники OneWeb. Пилотный проект реализован на поездах Talgo № ¾ (Астана — Алматы) и № 67/68 (Астана — Усть-Каменогорск). Скорость передачи данных — 100 Мбит/с.», — отметил министр.

Также запущен пилотный проект с использованием Starlink в поезде, курсирующем по маршруту Астана — Боровое. После пилота Министерство проработает вопрос масштабирования.

В соответствии с поручением Президента по усилению транзитного потенциала страны министерство внедряет информационную систему «Транзит» для отслеживания перевозок в рамках ЕАЭС. Система, интегрированная с информационными системами всех стран-участниц союза, позволит контролировать грузы в реальном времени и пресекать схемы «лжетранзита». На первом этапе система охватит около 6% от всего грузопотока на семи внешних границах Казахстана.

