Сбой в Кабинете налогоплательщика: что ответили в КГД?

Многие компании оказались сняты с учета по НДС.

В ночь с 18 на 19 августа в информационной системе налогового администрирования (ИСНА) произошел кратковременный сбой, который коснулся процесса снятия с регистрационного учета по НДС некоторых плательщиков НДС. Работы по приведению в соответствие регистрационных данных плательщиков НДС, ошибочно снятых с учета, в ИСНА и ИС ЭСФ завершатся до 19:00 часов 19 августа 2025 года, передает Uchet.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

При этом сообщается, что в случае необходимости указанные налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС «ЭСФ»:

— счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 20 августа 2025 года;

— сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 20 августа 2025 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут. КГД приносит свои извинения за причиненные неудобства.