Вооруженные силы РК переходят на национальный мессенджер Aitu

В стране продолжается курс на укрепление информационной безопасности.

В рамках этой стратегии Вооруженные силы страны начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных. Это решение, принятое по поручению Главы государства, направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.

Переход на отечественный мессенджер — это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности.

Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками. Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов дал поручение о поэтапном переводе всех подразделений Вооруженных Сил РК на использование мессенджера Aitu.

Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.

«Использование национальных IT-продуктов — это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования», — подчеркнул заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Планируется, что новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. Это позволит не только повысить уровень безопасности, но и оптимизировать внутренние коммуникации.

О том, что госорганам необходимо отказаться от передачи важной информации через иностранные мессенджеры, заявил Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам развития искусственного интеллекта.

Напомним — 14 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная вопросам информационной безопасности в Казахстане.