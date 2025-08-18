Неприкасаемый Altel

Казахстан не сможет расследовать тарифы Altel и Tele2 до 2027 года.

Компания «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Altel и Tele2) добилась в Апелляционном суде Алматы отмены антимонопольного расследования по факту завышенных цен на услугу SMS-информирования. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в Судебном кабинете. Причиной отмены расследования послужило соглашение между Казахстаном и Катаром, по которому до конца 2026 года власти не могут вмешиваться в деятельность «Мобайл Телеком-Сервис» и проводить подобные проверки, передает Курсив.

В конце 2023 года специализированный межрайонный суд Алматы удовлетворил просьбу МТС об отмене расследования лишь частично. В мае 2024 года апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Однако через год Верховный Суд отменил акт апелляции, указав на неполноту исследования обстоятельств, и направил дело на новое рассмотрение в новом составе.

Напомним — между Казахстаном и Катаром 20 марта 2024 года было подписано и 30 октября 2024 года ратифицировано Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. В приложении к нему указано, что катарская Power International Holding приобретает 100% «Мобайл Телеком-Сервис». В то же время Казахстан обязуется до конца 2026 года:

— не вмешиваться в коммерческую или операционную деятельность компании;

— не проводить антимонопольные или иные расследования, которые могут привести к тарифным ограничениям или требованиям по качеству связи.

Апелляционный суд установил, что приказ АЗРК о начале расследования нарушает положения международного соглашения и подлежит отмене в полном объеме. Аналогичное расследование АЗРК против МТС касательно повышения цен на услуги мобильной связи было отменено по той же причине.

В январе 2025 года было объявлено, что Power International Holding официально завершил приобретение 100% «Мобайл Телеком-Сервис» у «Казахтелекома» за $1,1 млрд.