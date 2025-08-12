Сейчас через иностранные мессенджеры запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения.

На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему информационной безопасности и защищенных коммуникаций. По словам Президента, в настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через зарубежные мессенджеры, передает Zakon.kz.

«Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

