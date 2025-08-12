Следите за новостями

Цифра дня

89,1% — уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет

    Проект «Умный город» запустят в Астане в декабре

    Далее его масштабируют на все крупные города Казахстана.

    12 августа 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев похвалил за этот проект правительство и акимат Астаны. Также глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Правительству поручено незамедлительно приступить к работе, передает Sputnik.

    Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре в Казахстане — от офиса до страны. Одна из ключевых тем конференции — Умные города.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.