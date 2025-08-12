Президент потребовал навести порядок в сфере кибербезопасности

Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по проблеме уязвимости информационных систем, а также затронул вопросы повышения эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности, передает Liter.kz.

«Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем он остановился на проблеме уязвимости информационных систем.

«Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой — проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении Государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить», — потребовал глава государства.

