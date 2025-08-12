Токаев поручил перевести всю цифровую экосистему на единую суверенную платформу

Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. В ходе своего выступления Президент поручил перевести всю цифровую экосистему — как государственную, так и квазигосударственную — на единую суверенную платформу, передает Kazpravda.kz.

«Такой подход обеспечит сквозную интеграцию, архитектурную совместимость, исключит лишние траты и создаст полноценные массивы данных. С июля текущего года в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. Для масштабирования платформы с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе. По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech», — сказал Глава государства.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, где будет обсуждаться умная инфраструктура в Казахстане — от офиса до страны.