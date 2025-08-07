Android занял 74,1% рынка

Главный конкурент, iOS, остался далеко позади.

Благодаря огромной глобальной базе пользователей, которая еще больше выросла с ростом популярности китайских производителей смартфонов, Android годами генерировал львиную долю мобильного интернет-трафика. Однако в 2025 году его доминирование достигло многолетнего максимума. Согласно данным Jemlit.com, в июне на устройства Android пришлось 74,1% мирового мобильного интернет-трафика, что стало самым высоким показателем за пять лет.

Открытая система Android, позволяющая различным производителям смартфонов свободно настраивать и использовать ОС, способствовала появлению огромного количества устройств на базе Android за последние годы. Рост популярности китайских производителей смартфонов, таких как Xiaomi, Oppo и Vivo, и их доступных 5G-смартфонов лишь усилил эту тенденцию, давая Android еще большее преимущество на развивающихся рынках, где цены Apple остаются недоступными для среднего потребителя. Этот идеальный ураган событий закрепил за Android статус бесспорного лидера рынка мобильных операционных систем. Тем не менее, это не означает, что доля Android на рынке не претерпевала значительных колебаний на протяжении многих лет.

Согласно данным Statcounter, семь лет назад, в июле 2018 года, доля Android на рынке мобильного интернет-трафика составляла впечатляющие 77,3% — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, доля iOS тогда составляла всего в 19,4%. После падения на 6% к ноябрю того же года Android быстро восстановился, вновь достигнув почти 77% к октябрю 2019 года. Однако в течение следующих шести месяцев Android потерял более 7% рынка, в то время как iOS поднялась до 28,8% в апреле 2020 года. Пять месяцев спустя его рыночная доля подскочила до 74,4%, уровня, который не наблюдался до июня этого года.

За последние пять лет доля Android в основном оставалась в диапазоне от 70% до 72%, с несколькими подъемами и падениями. В мае 2023 года она упала до 67,7%, но затем выросла до 73,4% к декабрю. В начале этого года она снова снизилась, достигнув 71,9% в марте. И хотя казалось, что это было началом новой негативной тенденции, показатели быстро восстановились, поднявшись до 74,1% в июне, что стало пятилетним максимумом. В то же время, доля iOS достигла пятилетнего минимума, упав до 25,4%.

Android и iOS борются за доминирование на рынке уже более десяти лет, внедряя инновации и улучшая пользовательский опыт с каждым обновлением. Хотя iOS долгое время была бесспорным лидером в Северной Америке, где сосредоточена наибольшая концентрация пользователей iPhone и iPad, новые данные показывают, что Android укрепляет свои позиции даже на этом рынке.

В июне на iOS пришлось 50,6% мобильного веб-трафика в Северной Америке. Android оказался сразу за ней с 49,09% — это самая высокая доля с октября 2019 года. Азия по-прежнему остается главным оплотом Android: платформа сгенерировала 81,4% мобильного веб-трафика, что более чем в четыре раза превышает показатель iOS в 18,2%. Однако европейский рынок также переполнен устройствами на базе Android, на которые пришлось 65,2% мобильного веб-трафика, по сравнению с 34,3% для iOS.