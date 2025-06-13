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    Купи vivo V50 Lite от 149 990 тенге в Казахстане и открой новые возможности мобильной жизни

    vivo V50 Lite — совершенный баланс мощности, стиля и профессиональной съемки в едином устройстве!

    13 июня 2025 11:44, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Софт, Новинки

    Это смартфон, созданный для активных, амбициозных людей, которые всегда нацелены на будущее. Благодаря ему vivo V50 Lite берет планку мобильного опыта на новый уровень: высокая производительность, изящный дизайн и студийные фото — все в одном корпусе.

    — 6500 mAh Ultra‑Slim BlueVolt Battery + 90 W FlashCharge — ваш день без компромиссов. Зарядка за час, здоровье аккумулятора на 5 лет и устойчивость к 1700 циклам зарядки обеспечат стабильность и долгую жизнь устройства.
    — MediaTek Dimensity 6300 (5G) или Snapdragon 685 (4G) — оперативность и стабильность соединения, плавная многозадачность и высокая производительность в играх или при работе.
    — Прочность привычна vivo: конструкция с Comprehensive Cushioning Structure, SGS 5‑Star Drop Resistance, военный стандарт MIL‑STD и рейтинг IP65 — vivo V50 Lite готов к любым условиям и приключениям.

    Без утяжеления — тонкий металлический корпус толщиной 7,79 мм, премиум‑рамка High‑Gloss и стильный 6,77″ AMOLED‑экран 120 Гц с соотношением экрана к корпусу 94,2%. Дизайн Glow Ring подчеркивает элегантность — доступен в Titanium Gold и Phantom Black.

    Фотография для профессионалов и контент‑мейкеров:

    — 50 МП Sony IMX882 + режим 2× Golden Portrait для студийных портретов.
    — Свет Aura Light Studio — мягкая подсветка и эффект высокого класса.
    — Фронталка 32 МП Ultra Clear с алгоритмами beautification.
    — 8 МП 120° ультраширик — для пейзажей и групповых фото.
    — AI Image Studio: AI Erase 2.0 и AI Photo Enhance — моментальные улучшения снимков.

    Мощный AI‑функционал:

    — Circle to Search с Google — мгновенный поиск по тексту или изображению.
    — Live Text — распознает текст с фото.
    — AI‑перевод экранов и Album Intelligent Classification — умное управление и сортировка снимков.
    — Album Memories — создает видео‑коллажи из ваших фото.
    — AI SuperLink — автоматически переключается на лучший доступный сетевой стандарт.

    vivo V50 Lite — это не просто телефон, это стиль жизни, уверенность в будущем и мобильное превосходство. Устройство уже доступно по цене от 149 990 тенге, эксклюзивно во всех площадках партнеров vivo и на официальных онлайн‑платформах.

    Не упустите шанс перейти на новый уровень с vivo V50 Lite. Купите сегодня и узнайте, каково это — жить без ограничений!

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