Купи vivo V50 Lite от 149 990 тенге в Казахстане и открой новые возможности мобильной жизни

vivo V50 Lite — совершенный баланс мощности, стиля и профессиональной съемки в едином устройстве!

Это смартфон, созданный для активных, амбициозных людей, которые всегда нацелены на будущее. Благодаря ему vivo V50 Lite берет планку мобильного опыта на новый уровень: высокая производительность, изящный дизайн и студийные фото — все в одном корпусе.

— 6500 mAh Ultra‑Slim BlueVolt Battery + 90 W FlashCharge — ваш день без компромиссов. Зарядка за час, здоровье аккумулятора на 5 лет и устойчивость к 1700 циклам зарядки обеспечат стабильность и долгую жизнь устройства.

— MediaTek Dimensity 6300 (5G) или Snapdragon 685 (4G) — оперативность и стабильность соединения, плавная многозадачность и высокая производительность в играх или при работе.

— Прочность привычна vivo: конструкция с Comprehensive Cushioning Structure, SGS 5‑Star Drop Resistance, военный стандарт MIL‑STD и рейтинг IP65 — vivo V50 Lite готов к любым условиям и приключениям.

Без утяжеления — тонкий металлический корпус толщиной 7,79 мм, премиум‑рамка High‑Gloss и стильный 6,77″ AMOLED‑экран 120 Гц с соотношением экрана к корпусу 94,2%. Дизайн Glow Ring подчеркивает элегантность — доступен в Titanium Gold и Phantom Black.

Фотография для профессионалов и контент‑мейкеров:

— 50 МП Sony IMX882 + режим 2× Golden Portrait для студийных портретов.

— Свет Aura Light Studio — мягкая подсветка и эффект высокого класса.

— Фронталка 32 МП Ultra Clear с алгоритмами beautification.

— 8 МП 120° ультраширик — для пейзажей и групповых фото.

— AI Image Studio: AI Erase 2.0 и AI Photo Enhance — моментальные улучшения снимков.

Мощный AI‑функционал:

— Circle to Search с Google — мгновенный поиск по тексту или изображению.

— Live Text — распознает текст с фото.

— AI‑перевод экранов и Album Intelligent Classification — умное управление и сортировка снимков.

— Album Memories — создает видео‑коллажи из ваших фото.

— AI SuperLink — автоматически переключается на лучший доступный сетевой стандарт.

vivo V50 Lite — это не просто телефон, это стиль жизни, уверенность в будущем и мобильное превосходство. Устройство уже доступно по цене от 149 990 тенге, эксклюзивно во всех площадках партнеров vivo и на официальных онлайн‑платформах.

Не упустите шанс перейти на новый уровень с vivo V50 Lite. Купите сегодня и узнайте, каково это — жить без ограничений!