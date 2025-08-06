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300 тыс. казахстанцам направили SMS о получении госуслуг в проактивном формате

    Бизнес Казахстана получит прямой цифровой доступ к крупным поставщикам через маркетплейсы

    В стране запустят маркетплейс для МСБ.

    6 августа 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Малый и средний бизнес Казахстана получит прямой доступ к крупным международным поставщикам, заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. В Казахстане запустят онлайн-платформу, чтобы сделать оптовые закупки импортных товаров более удобными для малого и среднего бизнеса, передает Sputnik.

    «Планируется внедрение цифровых решений, упрощение процедур и интеграция с поставщиками через прямые каналы, включая переговоры с JD.com и Alibaba Group», — отметил министр.

    Для полноценного запуска проекта обсуждаются изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Китая, а также решаются вопросы, связанные с техническими барьерами при сертификации товаров.

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