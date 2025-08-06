Бизнес Казахстана получит прямой цифровой доступ к крупным поставщикам через маркетплейсы

В стране запустят маркетплейс для МСБ.

Малый и средний бизнес Казахстана получит прямой доступ к крупным международным поставщикам, заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. В Казахстане запустят онлайн-платформу, чтобы сделать оптовые закупки импортных товаров более удобными для малого и среднего бизнеса, передает Sputnik.

«Планируется внедрение цифровых решений, упрощение процедур и интеграция с поставщиками через прямые каналы, включая переговоры с JD.com и Alibaba Group», — отметил министр.

Для полноценного запуска проекта обсуждаются изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Китая, а также решаются вопросы, связанные с техническими барьерами при сертификации товаров.