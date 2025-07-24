Скорость интернета в Казахстане снова на взлете: плюс три позиции в мировом рейтинге

Казахстан стал абсолютным лидером среди стран СНГ.

Согласно свежим данным Speedtest Global Index, в июне 2025 года Казахстан поднялся на три строчки и занял 47 место из 103 в рейтинге стран по скорости мобильного интернета. Средняя скорость мобильного интернета в РК достигла 87,27 Мбит/с., передает Finprom.kz.

Отмечается, что Казахстан стал абсолютным лидером среди стран СНГ, причем с существенным отрывом. По скорости мобильного интернета РК опережает: Азербайджан — на 20% (55-е место, 72,52 Мбит/с); Армению — на 48% (67-е место, 59,03 Мбит/с); Узбекистан — на 56% (71-е место, 55,78 Мбит/с); Молдову — на 61% (72-е место, 54,25 Мбит/с); Кыргызстан — на 61% (73-е место, 54,07 Мбит/с); Украину — на 63% (74-е место, 53,65 Мбит/с); Россию — в 2,3 раза (88-е место, 37,61 Мбит/с); Беларусь — в 4,9 раза (102-е место, 17,97 Мбит/с, эта страна заняла в рейтинге предпоследнее место в мире).

Кроме того, Казахстан, помимо прочих, обгоняет по скорости интернета такие страны, как Гонконг, Венгрия, Румыния, Испания, Германия, Великобритания, Турция, Ирландия, Япония и т. д. В целом, скорость интернета в Казахстане демонстрирует устойчивую динамику роста в последние несколько лет. Только по сравнению с январем текущего года показатель увеличился на 6,7%.

Основной причиной улучшения позиций РК на мировой арене по скорости мобильной связи стало развитие сетей пятого поколения — 5G. Именно запуск 5G способствовал росту показателей в стране — на это неоднократно указывали аналитики Ookla (Speedtest Global Index). Ранее отмечалось, что скорость 5G в РК более чем в 10 раз превышает скорость 4G.

Развитие 5G в Казахстане не только усилило позиции страны на мировом рынке, но и повлияло на положение главных городов РК в соответствующем рейтинге. Астана и Алматы стали абсолютными лидерами среди городов стран СНГ.

Скорость интернета в Астане составила 152,95 Мбит/с, в Алматы — 131,96 Мбит/с, а их позиции в мировом рейтинге — 43 и 63 места соответственно. К слову, Токио занимает 94 место среди городов с показателем 72,5 Мбит/с.