Казахстанские карты все активнее за рубежом

Оборот по ним составил рекордные 2 триллиона тенге.

Оборот по казахстанским платежным картам за рубежом за январь–май текущего года составил почти 2 трлн тг — на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения: за январь–май 2020 года оборот составлял 272,7 млрд тг, за соответственный период 2021 г. — 407,7 млрд тг., передает Finprom.kz.

Более 90% общего объема операций за границей пришлось на безналичные платежи: 1,8 трлн тг — на 41,9% больше, чем годом ранее. Пять лет назад доля безналичных операций составляла 76%. Выдача наличных за пределами страны с использованием казахстанских карт составила 185,4 млрд тг — лишь на 7,4% больше, чем за январь–май 2024 года.

Средний чек одной безналичной транзакции в текущем году достиг 16,8 тыс. тг, против 15,4 тыс. тг годом ранее. Средняя сумма одного снятия наличных выросла с 75,7 тыс. до 82,1 тыс. тг.

Более половины безналичных платежей, совершаемых за пределами Казахстана с использованием казахстанских платежных карт, второй год подряд приходится на операции с использованием интернета и мобильных телефонов. За январь–май текущего года их объем составил 992,4 млрд тг — на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

Значительный объем безналичных операций пришелся также на POS-терминалы: 722 млрд тг, рост — на 31,2% по сравнению с январем-маем 2024 года. Объем безналичных операций с использованием банкоматов составил всего 3 млрд тг, с помощью прочих устройств — 87,8 млрд тг.

Что касается снятия наличных, основной объем таких операций пришелся на банкоматы: 178,6 млрд тг — на 7,8% больше, чем годом ранее.

С использованием POS-терминалов было обналичено 5,3 млрд тг — на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Объем снятия наличных с помощью других устройств составил 1,5 млрд тг — столько же, сколько и годом ранее.