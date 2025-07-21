Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации

Рассмотрены направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного недавно суперкомпьютера.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 гг., разработан законопроект «Об искусственном интеллекте». Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др.

В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5–3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий.

Одновременно в рамках поручений Главы государства все госорганы разрабатывают Карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, 109 и социальные сети. Приоритет в рамках Карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.

Премьер-министр акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая суперкомпьютер, дают большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над Картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.