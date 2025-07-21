Роман Скляр и представители 4iG обсудили вопросы сотрудничества в сфере космоса и беспилотных систем

В рамках визита делегации венгерской компании в Казахстан состоялась рабочая встреча первого заместителя премьер-министра РК и председателя совета директоров 4iG, чрезвычайного и полномочного посла Венгрии по вопросам развития международных деловых связей Гиллерта Ясай.

В ходе встречи Роман Скляр и представители 4iG обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области космической деятельности и беспилотных систем. Также рассмотрены перспективы участия венгерской стороны в реализации проектов по предоставлению пусковых услуг, сотрудничества в рамках международной спутниковой группировки дистанционного зондирования земли, а также обмена опытом в создании и эксплуатации сборочно-испытательных комплексов для космических аппаратов.

Казахстанская сторона выразила интерес к венгерским компетенциям в сфере беспилотных систем, как в технологической, так и в производственной плоскости. Отмечен высокий потенциал совместных разработок, пилотных проектов и взаимного обмена технологиями. Стороны подчеркнули важность практического взаимодействия между частными компаниями и государственными структурами двух стран.

Встреча подтвердила обоюдную заинтересованность в выстраивании устойчивого и долгосрочного партнерства, направленного на внедрение передовых решений и развитие высокотехнологичных отраслей экономики.