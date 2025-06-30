Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-мае 2025 года

Динамика выручки телекома постепенно отрастает. Сколько и в каких сегментах заработали операторы?

Январь-май 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-мае 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 593,49 млрд тенге, что на 11% больше объема услуг связи в Казахстане в январе-мае 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 11,3 млрд тенге, что примерно на 8% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 346 млрд тенге (на 25% больше); услуг сотовой связи — 94 млрд тенге (+8%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 90,6 млрд тенге (-15%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,4% всего рынка телекоммуникаций республики – новый максимум за всю историю наблюдений.

Май 2025

Услуг в мае 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 122,6 млрд тенге, что на 14% больше объема мая 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,265 млрд тенге против 1,3 млрд тенге годом ранее (-2%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,25 млрд тенге (-13%). От услуг интернета операторы выручили почти 72,55 млрд тенге (+29%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,62 млрд тенге (+7%); от услуг мобильной связи — 20 млрд (+15%); от прочих телекоммуникационных услуг — 17,6 млрд тенге против 21,4 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-18%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В мае 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,24 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — нейтрально), абонентов сотовой связи — 26,56 млн единиц (100,8%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосному интернету — 18,94 млн единиц (100,4%). Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи оставил 71,3%.

Самое главное

Май продолжает корректировать провал в темпах роста в марте, которые, напомним, рухнули до 8%.